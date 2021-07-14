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Balıkesir'de tur teknesi alev aldı Sabah yürüyüşe çıkan tatilciler tur teknesinin yanışını izledi

İHA

Balıkesir'de tur teknesi alev aldı Sabah yürüyüşe çıkan tatilciler tur teknesinin yanışını izledi

Balıkesir'in Edremit ilçesine Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı. Sabah yürüyüşe çıkan tatilciler, yanan tur teknesini izledi.
Altınoluk'ta kıyıya yakın noktada demirlemiş olan tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yandı. Yangının demirlemiş olan teknede çıktığı ve içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni ise daha sonra tespit edilecek.

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