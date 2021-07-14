Altınoluk'ta tur teknesi, alev alev yandı



Fatih Emrah ERDOĞANAbdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde, iskelede bağlı tur teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınoluk'ta iskeleye bağlı olan, 35 metre uzunluğundaki 'Ergün Ağa' isimli tur teknesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı sanılan yangında alevler, kısa sürede büyüdü ve teknenin yer yerini sardı. Sahildekiler ise kısa süreli panik yaşadı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi.

Tur teknesinin makinisti, "Ben ve diğer personel teknede yatıyorduk. Dumanlar, sonra da alevler yükselmeye başlamış. Bizim personel fark etmiş. Hemen tekneden çıktı. Bu sırada yangın büyüdü. Elektrik panosundan çıktığını tahmin ediyoruz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-07-14 10:12:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.