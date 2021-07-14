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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAÜN'den 15 Temmuz sergisi

İHA

BAÜN'den 15 Temmuz sergisi

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Çağış Kampüsünde Merkez Yemekhane giriş alanında açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Balıkesir Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; Çağış Kampüsü Merkez Yemekhane giriş alanı ve Rektörlük giriş alanı ile şehir merkezinde de Necatibey Eğitim Fakültesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Çağış Kampüsünde Merkez Yemekhane giriş alanında açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Etkinlikte; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Yemliha Yanar, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Emingil ve Salim Başaran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V. Hasan Yetişir ile İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Bülent Duman da Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a eşlik etti.

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