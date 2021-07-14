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Dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarının güvenliğini jandarmanın süvarileri sağlıyor

İHA

Dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarının güvenliğini jandarmanın süvarileri sağlıyor

Türkiye’nin turizm alanında en önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin plajlarıyla ünlü Sarımsaklı mevkiinde görev yapan jandarma bünyesindeki atlı timler güven veriyor.
Ayvalık’ta; yöre sakinleriyle ilçeye gelen yerli ve yabancı turistleri hırsızlık başta olmak üzere her türlü asayiş olaylarına karşı korumak amacıyla 2013 yılından bu yana yaz aylarında gerçekleştirilen 'Atlı Jandarma' uygulaması bu yıl da sürdürülüyor.
İkisi seyis, beş personel ve üç eğitimli at ile bu yıl yine hayata geçirilen uygulamayla, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmesine uygun olmayan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, mesire alanlarında asayiş olaylarının büyük oranda önlenmesi hedefleniyor.
Nevşehir Jandarma AtKöpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız, Jandarma Astsubay Çavuş Murat Cinkara ve Jandarma Astsubay Mehmet Yiğit’in öncülüğünde, Selenge, Erciyes ve Çağrıbey isimli atlarla yapılan uygulama vatandaşlara güven telkin ederken, Atlı Jandarma Timi bölge halkının ve turistlerin de sempatisini kazanıyor.
Eğitimli ve uysal atlar Sarımsaklı Plajlarını dolduran binlerce vatandaş tarafında adeta ilgi odağı olurken, vatandaşlar ve turistler atlı jandarmalarla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, turizm sezonunda özellikle Sarımsaklı bölgesinde milyonlarca turistin ağırlandığını hatırlatarak, “Bu nedenle de bu bölgede güvenlik önlemlerini arttıran jandarmamız, gerek yaya devriyeleriyle, gerekse de araçlarla halkımızın güvenliğini sağlayabilmek için her türlü tedbiri alıyor. Bu amaçla 8 yıldan bu yana plajlarımızda atlı devriyelerimiz de yaz aylarında görev yapmaktadır. Turizm sezonlarında günün yoğun saatleri sahil bandında ve sonraki saatlerde de vatandaş yoğunluğunun olduğu bölgelerde atlı birliklerimiz devriye hizmeti vermektedirler. Tabi bu asayiş hizmetinin sağlanması noktasında özellikle çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız atlı timlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu durum vatandaşla olan iletişim noktasında da faydalı oluyor. Tabi bunun yanı sıra da sahil bandında olası kapkaç gibi hırsızlıklarla, asayişe müessir olayların da önüne geçmiş oluyoruz. Neresinden bakarsanız bakın, bu tür çalışmalar halkımızın güvenliği ve esenliği için çok faydalı oluyor. Bu konuda emeği geçen jandarma teşkilatımıza ve karar vericilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar çok memnun
Amerika’da yaşayan ve 1981 yılından bu yana her yaz tatili için Ayvalık’a gelen tatilcilerden Burcu Aslı Kayahan, Sarımsaklı Plajları’nda görev yapan atlı timleri ABD’de görmediğini vurgulayarak, “Ayvalık sahillerindeki bu uygulama çok hoşuma gitti. Hem hoş bir uygulama hem de biz hayvanları çok seviyoruz. Çocuklara da bir değişiklik oluyor bu durum. Jandarmamızın bu uygulamasıyla biz vatandaşlar olarak kendimizi güvende hissediyoruz. Üstelik atları sevip, okşamamıza da izin veriyorlar. Bu da çok güzel bir şey” diye konuştu.
Sarımsaklı’da yaşayan Mustafa Sandıkçıoğlu isimli vatandaş da, her şeyden önce bir hayvan sever olarak jandarma atlarının adeta yolunu gözlediğini kaydederek, “Bu plaja özellikle gelerek atların gelmesini bekliyorum. Çünkü çok seviyorum onları. İzlenimlerime göre atlı süvariler plajdaki tatilcilerin de çok ilgisini çekiyor. Herkes onlarla fotoğraf çektirebilmek için peşlerinden gidiyor. Jandarmanın bu uygulamasının çok iyi bir hizmet olduğuna inanıyorum” dedi.

“Kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz”
Sarımsaklı plajında beach işletmecisi sahibi olan Ece Kılıç ise atlı jandarma timlerinin son derece güven verdiğini belirterek, “Bu timlerin atları yıllardır Sarımsaklı’ya geliyor. Çok da seviyoruz. Görüntü olarak bu heybetli atlar çok güzeller. Atlı jandarmanın vatandaşlar için daha sempatik ve daha halka yakın bir duruşunun olduğuna inanıyorum. Atlar çocukların da çok hoşuna gidiyor. Çocuklar atlara sevmek için yaklaşıyor. Dolayısıyla onların da bakış açıları daha olumlu ve güzel. Bu timler bizleri hem güvenlik hem de asayiş olaylarına karşı daha huzurlu hissettiriyor” diye konuştu.

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