Balıkesirspor'da Atilla ve Batuhan'dan imza Balıkesirspor Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile devam kararı aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da iç transfer görüşmelerinde Kaptan ve Kaleci Atilla Özmen ile stoper ve sol bek oyuncusu Batuhan İşçiler ile sözleşme uzatıldı. Balıkesirspor kulübü ayrıca sözleşmesi devam eden Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile devam edileceğini açıkladı.



Balıkesirspor tesislerinde yapılan görüşmelere Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ile futbolcular Atilla Özmen ve Batuhan İşçiler ile yapılan görüşme sonra her 2 oyuncu ile sözleşme uzatıldığı açıklandı. Balıkesirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "20162017 sezonundan itibaren formamızı giyen başarılı kaptanımız Atilla Özmen ile yola devam ediyoruz. Camiamıza ve oyuncumuza hayırlı olsun. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayan ve 2 sezondur takımımızda bulunan oyuncumuz Batuhan İşçiler ile sözleşme uzattık. Futbolcularımıza Balıkesirspor forması altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

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