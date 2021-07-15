Erdek EKK' da Karakuş güven tazeledi

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, 52. Olağan Genel Kurulu Erdek Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

Kongrede, mevcut başkan Mustafa Karakuş oy birliğiyle Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığına seçildi.

52. Olağan Genel Kurul olarak açıklanan kongrenin Divan Başkanlığı’na 4. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erol Ayvaz, üyeliklere 4. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği 2. Başkanı Hasan Yalama ile Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin getirildi.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrede, konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakuş, kendilerinin kooperatif ortaklarına hizmet etmek üzere burada olduklarını söyledi. Karakuş, "2020 yılı içinde kooperatifimizden 41 ortak üyelik vasıflarını kaybetmeleri sonucu ana sözleşmemizin 10. ve 14/2 maddelerine istinaden ortaklıktan çıkarılmış, 58 yeni esnaf ve sanatkar arkadaşımızın üyelik müracaatları kabul edilerek üye sayımız 822 olmuştur. 2021 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi belirlenen amaçlara ulaşmak için yönetim ve personel olarak özverili çalışmak, siz ortaklarımızın sesini duyurmak, gücüne güç katmak, istek ve beklentilerine cevap vermek amaç ve gayemiz olacaktır" dedi.

Daha sonra gündemde yer alan faaliyet, denetim, bilanço, tahmini bütçesi okundu. Tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Mustafa Karakuş’un listesinden yönetim kuruluna (asil) şu isimler girdi: Mustafa Karakuş, Hüseyin Avlar, Bülent Tetik, Hasan Mor, Şaban Filiz

Yönetim Kurulu Yedek: Mustafa Akcan, Fevzi Dayan, Engin Ültenir, Recai Turhan, Cengiz Karaaslan'dan oluştu.

Kongreye Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Muhittin Omaç, Erdek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aydın Tekin ile çevre ilçelerin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan ve yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.