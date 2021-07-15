15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin mezarı başında anıldı

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Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Mustafa Serin için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Şehidin annesi Sevcan Serin’inde katıldığı törende şehidin mezarına güller bırakılırken, dualar yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitler unutulmadı. Şehit Mustafa Serin’in Börülceköy Mezarlığındaki kabri ziyaret edildi. Kaymakam İlyas Memiş ile Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, daire amirleri ve okul müdürlerinin de katıldığı törende şehidin mezarına güller bırakıldı. Tören de, Kocacami imamı Ali Akdağ Kur’anı Kerim okurken, müftü Mustafa Ali Işık’da dua yaptı. Kaymakam İlyas Memiş, şehit anası Sevcan Serin ile sohbet etti.

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