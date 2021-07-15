Balıkesir'de jandarmadan bayram öncesi asayiş denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarmadan bayram öncesi asayiş denetimi

İHA

Balıkesir'de jandarmadan bayram öncesi asayiş denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri bayram öncesi il genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, trafik denetimlerinde de bin 8 aracı kontrol etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Karesi ilçelerinde 13 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda bin 8 aracı kontrol ederken, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli şahsı gözaltına alarak, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 39 fişek ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı
Bandırma'dan başlayıp Ankara'da sona eren şehadet yolculuğu 15 Temmuz şehidi Ramazan Konuş'un eşi gazi Hacer Konuş o gece yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Bandırma'dan başlayıp Ankara'da sona eren şehadet ...
15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin mezarı başında anıldı
Erdek EKK' da Karakuş güven tazeledi
YEREL HABERLER Erdek EKK' da Karakuş güven tazeledi
Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
YEREL HABERLER Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
Bandırma'da şehitler unutulmadı
YEREL HABERLER Bandırma'da şehitler unutulmadı
15 Temmuz Şehit aileleri ve Gaziler onuruna yemek
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehit aileleri ve Gaziler onuruna yemek
Tarım İl Müdürü Alkan Erdek'te
YEREL HABERLER Tarım İl Müdürü Alkan Erdek'te
Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor: "Anıl Taşdemir, Doğa İşeri ve Birol Parlak ile sözleşme uzatıldı"
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor: "Anıl ...
Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu Köy ekmeğini şehirliye sevdirdi
YEREL HABERLER Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru ...
Balıkesir'de MHP yönetimi esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de MHP yönetimi esnaf ziyaretlerine devam ...
Atatürk büstüne duygulandıran dokunuş
YEREL HABERLER Atatürk büstüne duygulandıran dokunuş
Balıkesirspor'da Atilla ve Batuhan'dan imza Balıkesirspor Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile devam kararı aldı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Atilla ve Batuhan'dan ...
Dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarının güvenliğini jandarmanın süvarileri sağlıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarının güvenliğini ...
Denetimli serbestlik yükümlülerinden 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Denetimli serbestlik yükümlülerinden 15 Temmuz ...
BAÜN'den 15 Temmuz sergisi
YEREL HABERLER BAÜN'den 15 Temmuz sergisi
Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı
DEVA Partisi’nin HDP ile yakınlaşması istifa getirdi
YEREL HABERLER DEVA Partisi’nin HDP ile yakınlaşması istifa getirdi
Burhaniye’de ot yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de ot yangını
Balıkesir’de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek
YEREL HABERLER Balıkesir’de şeker hastaları doyasıya dondurma ...
BUBYO 2021 yılı yaz dönemi stajyerlerini uğurladı
YEREL HABERLER BUBYO 2021 yılı yaz dönemi stajyerlerini uğurladı
Düğün salonu kaporasını mahkeme kararıyla aldı
YEREL HABERLER Düğün salonu kaporasını mahkeme kararıyla aldı
Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
Başkan Tosun nohut hasadı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tosun nohut hasadı yaptı