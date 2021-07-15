Manyas'ta eller şehitlerimiz için semaya açıldı

Rize'deki sel ve heyelandan etkilenenler için okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapıları açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manyas Merkez Çarşı camisinde Kur’anı Kerim Tilaveti ve mevlidi Şerif okundu.

Manyas Çarşı Camisi İmamHatibi Salman Temur ve Hüseyin Altın’ın okudukları Kur’anı Kerim tilaveti ve mevlidii Şerif sonrası, okunan hatimler ile Şehitlerimiz, hayatta olan ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için dua edildi. Merkez Çarşı Camisinde ki etkinliğe Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadir Demiröz, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun ile vatandaşlar katıldı.

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