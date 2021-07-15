Erdek'te, askeri kamp alanında çıkan yangın korkuttu

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Erdek ilçesinde, askeri kamp alanındaki çamlık alanda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi´ndeki askeri kamp alanında çıktı. Ormanlık alandaki çam ağaçları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü´nde görevli çok sayıda arasöz ile orman işçisi sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Mehmet Basri TUNCAY
2021-07-15 19:27:24
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