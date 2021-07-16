Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte şehitler anılırken, darbe girişiminie karşı gösterilen kahramanlık kutlandı. Düzenlenen etkinlikte şiirler okunup kahramanlık türküleri seslendirilirken, havai fişek gösterisi yapıldı.



Başta 15 Temmuz şehit ve gazileri olmak üzere saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayan etkinlikte daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma canlı olarak izlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin yer aldığı video gösteriminin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Hafta boyunca yapılan spor müsabakaları ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği etkinlik 00.13’de okunan salâ ile sona erdi.

Balıkesir Valiliği önündeki Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinlik ve Demokrasi Nöbeti’ne Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un yanı sıra ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinlikte ayrıca 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul’da darbe girişiminde sokağa çıkarak gazi olan Emrah Yılmaz ve Aliyar Engin Dağlar yaşadıkları geceyi anlattılar. Demokrasi Nöbeti’nin sonunda okunan Kur’anı Kerim ve yapılan duanın ardından salânın okunmasıyla program sona erdi.



Yücel Yılmaz: “15 Temmuz’da demokrasi ve cumhuriyetimiz rüştünü ispatladı”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Demokrasimizde cumhuriyetimiz de 15 Temmuz’da rüştünü ispatladı. Hain darbe girişimine karışan herkesi derdest etti, sistemini güçlü bir şekilde tuttu, muasır medeniyetler seviyesine yatırımlarını devam ederek gidiyor, bizler burada yerel yöneticiler olarak kalkınmaya devam ediyoruz. Bir yandan da bakıyoruz İHA’larımız, SİHA’larımız, savunma sanayimiz, insan kaynakları niteliğini artıracak üniversitelerimiz son gaz devam ediyor” diye konuştu.



Vali Şıldak: “15 Temmuz kara gün”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini yok etme girişimi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış bir hain hareketin illegal yollarla ülkemizde silahlı kuvvetlerin içinde bir grubun desteklediği bir hareketle darbe girişiminde bulunma ve o hainliği göstermeyi cesaret ettiği tarihe kara bir gün olarak geçtiği gündür ama o günün sonunda milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi ve sokaklara fırladı. Yüreğiyle, bedeniyle, elleriyle darbeye hayır dedi. O hayır değiş en güzel cevap oldu. O kara gün bir bayram gününe dönüştü. Aslında bugün devletimizin yeniden doğduğu gün. 15 Temmuz o hain yapıdan ülkemizin Türkiye'nin kurtulduğu gündür. Bunun lafı sözü çok olur ama yaşayan bilir. İşte yaşayanlar burada en önde oturan gazilerimizdir.”



Daha sonra 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul’da darbe girişiminde sokağa çıkarak gazi olan Emrah Yılmaz ve Aliyar Engin Dağlar yaşadıkları geceyi anlattılar. Konuşmanın ardından havai fişek gösterileri ve günün anlam ve önemini belirten şiir ve sporculara ödül verilmesinin ardından Kur’anı Kerim tilaveti ve duayla birlikte okunan salâ ile etkinlik sona erdi.

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