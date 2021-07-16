MHP'den Şamlılı vatandaşlara ziyareti

MHP Balıkesir il, Karesi MHP ilçe Başkanı ve partili üyelerle birlikte Şamlı mahallesinde vatandaşlarla buluştular. MHP heyeti ziyaretler sonrası Ülkücü şehit Atalay Çakır'ın kabrini ziyaret ettiler.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu ve beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mahalle ziyaretlerine Şamlı mahallesi ile devam ettiler. MHP İl Başkanı ve beraberindeki heyet Şamlı Muhtarı Zafer Çakır ile Cuma namazı sonrası mahalle sakinleri ve esnaf ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. MHP'li heyet ziyaretler kapsamında mahallede kurulan pazar yerindeki esnaflar ile hasbihal ettiler. Mahalle ve pazar yerinde vatandaşlar MHP'li yöneticilere büyük ilgi gösterdi ve dilek ve şikayetlerini Başkan Yüksel'e aktardılar.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şamlı Mahallesinde bulunan Ülkücü Şehit Atalay Çakır'ın kabrini ziyaret ettiler.

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