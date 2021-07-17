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Balıkesir'de mavi sevinç Yüzde 75 aşılama rakamına ulaşan Balıkesir'in haritadaki rengi maviye döndü Sağlık Bakanı Koca: "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti"

İHA

Balıkesir'de mavi sevinç Yüzde 75 aşılama rakamına ulaşan Balıkesir'in haritadaki rengi maviye döndü Sağlık Bakanı Koca: "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesirlilere müjde verdi. Nüfusun yüzde 75'i aşılanan Balıkesir'in korona virüs risk haritasında mavi kategoriye geçtiğini açıklayan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti" dedi.
Aşılama hızının yüksek olduğu iller arasında yer alan Balıkesir'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde geldi. Nüfusun yüzde 75,1'i aşılanan Balıkesir'in korona virüs risk haritasında artık mavi kategoride olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesirlileri tebrik etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir, artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az 1 doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alacağız" dedi.
Nüfusa oranla aşılama oranı yüksek olan illeri ifade eden ve aralarında Kırklareli, Edirne, Çanakkale ile Muğla'nın olduğu mavi kategoriye katılan Balıkesir'de, Bakan Koca'nın müjdesi sevinçle karşılandı. Şehirde yayın yapan medya kuruluşları, Bakan Koca'nın açıklamasını son dakika bilgisi ile okurlarına ulaştırırken, Balıkesir Ticaret Odası da mavi sevince ortak oldu. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Hedef nüfusun yüzde 75’inden fazlasının aşılandığı Balıkesir, nihayet “mavi” renge döndü. Aşılama süreci boyunca özveriyle emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" denildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Bayram gelmeden güzel haberleri geldi. Kıymetli hemşehrilerim çok sabrettiniz biliyorum. Bu zor imtihanı başarılı bir şekilde atlatıyoruz. Göstermiş olduğunuz iradeden dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum. Mavi bize çok yakışıyor" açıklamasında bulundu.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun yüzde 75,1'i aşılanan Balıkesir'de 1 milyon 351 bin 746 aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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