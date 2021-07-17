Burhaniye’de kurban kesim yerleri belirlendi

Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesim yerleri de belirlendi. İlçe merkezinde 21 yerde kurban kesimi yapılacağını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdür Muhsin Pala, veteriner ekiplerinin sahada olacağını söyledi.

Burhaniye’de Kurban Bayramı öncesi, kurban kesim yerleri belirlendi. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve müftülük işbirliği hazırlıklar tamamlanırken, 8’i belediyeye ait olmak üzere 21 kurban kesim yeri belirlendi. Hazırlıkların tamamlandığını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, “ Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarımızı yaptık. 21 yerde kurban kesimi yapılacak. Kurban kesim ücreti de büyükbaşta 800, küçükbaşta ise 150 lira olarak belirlendi. Kimse bu fiyatların üzerine çıkamayacak. Veteriner ekiplerimiz bayram boyunca sahada olacaklar” dedi.

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