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Atatürk büstüne sarılan 3 çocuğa, Anıtkabir gezisi müjdesi

DHA

Atatürk büstüne sarılan 3 çocuğa, Anıtkabir gezisi müjdesi


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü öpüp sarılan Miraç Eren (8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin Uzun'un Anıtkabir hayali gerçek oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, 3 arkadaşı Anıtkabir´e götürecekleri müjdesini verdi.
Edremit ilçesinde 14 Temmuz günü Akçay Zehra Baysal Anaokulu´nun pencere sinekliklerine zarar verildiğini fark edilmesinin ardından kamera kayıtları incelenmeye alındı. Görüntülerde 3 arkadaşın Atatürk'e olan sevgi gösterileri ortaya çıktı. Çocukların sırayla Atatürk büstünün yanaklarını okşayıp, öperek, sarıldığı görüldü.
Görüntülerin Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından yayınlanmasının ardından, Miraç Eren, Özgün Uzan ve Hüseyin Uzun´a ulaşıldı. 3 arkadaş DHA'ya yaptıkları açıklamada, Atatürk'ü çok sevdiklerini ve Anıtkabir´i hiç görmediklerini belirtti. Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Akçay Zehra Baysal Anaokulu Müdür Ezgi Tüzün ile birlikte Miraç Eren, Özgün Uzan ve Hüseyin Uzun ile buluştu. Özbek, öğrencilere Anıtkabir'i ziyaret etme teklifinde bulundu. Anıtkabir´i ziyaret edecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen çocuklar, büyük bir heyecan ile Ankara´ya gidecekleri günü beklediklerini ifade etti.
'ÖNCE KORKTUK, SONRA MUTLU OLDUK'
Başka okulda okuduklarını, oyun oynamak için Akçay Zehra Baysal Anaokulu´na girdiklerini söyleyen öğrenciler, "Okul Müdürü Ezgi Tüzün, kendilerini ilk aradığında ise, 'Acaba bir şey mi yaptık´ diye korktuk. Ondan sonra iyi bir şey olduğunu öğrendik. Anıtkabir´e hiç gitmedik. Görmeyi çok isteriz. Öğretmenimiz, durumu söyleyince, mutlu olduk" diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit´in bu tarz güzel haberlerle gündeme gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu olayı ilk duyduğumuz zaman Edremit Kaymakamımız Sayın Turgay Ünsal Bey ile paylaştık. Kendisi de bizim gibi tekrar tekrar görüntüleri izledi, duygu dolu anları paylaştık. Öğrencilerimiz başka okulda okudukları için, kendilerine ulaşıldığında ilk başta tedirgin olmuşlar. `Bir hata mı yaptık´ diye. Aslında ülkenin gündemine oturan, duygu dolu bir atmosfere neden oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Sizleri Allah nasip ederse, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Ata´mızın manevi hatıratını görmek üzere, Anıtkabir gezisi ile ödüllendirmek istiyorum. Bende gelmeyi çok istiyorum. Ben öğretmenlik hayatımda hep öğrencilerime şunu söylemişimdir. Bizim gerçekten iki tane Mustafa´mız var. Bir tanesi Kainatın Efendisi Hz Muhammed Mustafa, diğeri ise Cumhuriyetimizin banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İnşallah biz Edremit olarak çocuklarımızı, bu iki yüce değerin öğretileriyle yetiştirebilirsek, ne mutlu bize."
Yakup Özbek, Akçay Zehra Baysal Anaokulu Müdürü Ezgi Tüzün´e yakma tekniğiyle yapılmış, Atatürk portresi hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-07-17 14:02:13

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