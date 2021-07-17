Kurban Bayramı'nda yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de bayramın ilk günü sıcak hava etkisini sürdürecek, bayramın 3. ve 4. günü yağışlı hava bölgeye hakim olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile bayramda yağışlı hava etkili olacak. Yapılan açıklamada, Balıkesir'de bayramın 1. ve 2. günü 36 derece civarında olması beklenirken, sıcaklıklar 3. ve 4. günde 30 dereceye düşecek. Bayramın 2 ve 3. günleri ise Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

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