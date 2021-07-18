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Balıkesir'de risk haritası 'Mavi'ye döndü Vali Şıldak: "Bayramda da aşıya devam edilecek"

İHA

Balıkesir'de risk haritası 'Mavi'ye döndü Vali Şıldak: "Bayramda da aşıya devam edilecek"

Salgınla mücadelede önemli bir kırılma noktası olan aşılamada ülke geneline bakıldığında büyük başarı elde eden Balıkesir, risk haritasında mavi renge kavuştu.
Aşılamanın başladığı günden bu yana hatırlatma ve uyarılarına her mecrada devam eden Vali Hasan Şıldak, tedbirlere de devam edilmesini dile getiriyor. Özellikle mesafe ve maske kuralının geçerli olduğunu, bunlara uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Vali Şıldak, bugün yaptığı paylaşımıyla aşılamanın bayram boyunca aksatılmadan devam edeceğini ifade etti. Balıkesir'in tüm ilçelerinde aşı polikliniklerinin Kurban Bayramı süresince açık olacağını bildiren Vali Şıldak, aşı yaptırmayan herkesi sağlıklı günlere ulaşmak için aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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