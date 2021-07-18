Ayvalık’ta ibadethanelere bayram temizliği

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan tüm ibadethanelerde Kurban Bayramı öncesi dip bucak temizlik yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak ibadethaneleri hijyenik koşullara uygun hale getirdi. Ekipler, cami, cemevi ve mescit gibi ibadethanelerin iç ve dış mekan temizliklerini de gerçekleştirdi.

Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten ekipler, detaylı temizlik ve dezenfeksiyon sonrasında ibadethaneleri bayram namazına hazırladı.

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