Elektrik teline demir ile değen işçi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde inşaatta çalışan işçi elindeki demirin elektrik direğine değmesi üzerine elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut ilçesine bağlı Osmaniye kırsal mahallesinde yaşayan inşaat işçisi Yasin Akat, Kepsut'ta inşaatta çalışırken elindeki demirin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen Yasin Akat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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