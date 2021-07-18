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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik teline demir ile değen işçi hayatını kaybetti

İHA

Elektrik teline demir ile değen işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde inşaatta çalışan işçi elindeki demirin elektrik direğine değmesi üzerine elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kepsut ilçesine bağlı Osmaniye kırsal mahallesinde yaşayan inşaat işçisi Yasin Akat, Kepsut'ta inşaatta çalışırken elindeki demirin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen Yasin Akat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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