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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekliler tatillerini baba ocağında geçiriyor

İHA

Emekliler tatillerini baba ocağında geçiriyor

İş hayatını tamamlayarak emekli olan vatandaşlar, yaz tatillerinde baba ocağına dönerek hasret gideriyor.
Emekli olduktan sonra vatandaşlar, bahar aylarıyla birlikte ise kırsal mahallelerine dönerek burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Okul ve iş hayatları il merkezi ve ilçeler de geçen daha sonra emekli olan vatandaşlar bahar aylarıyla beraber kırsalda bulunan baba ocaklarına dönüyorlar. Mayıs ayıyla birlikte Gönen ilçesinin ormanlarla kaplı kırsal Alaşar ve Koçbayır Mahallesine gelen emekli makine mühendisi Ahmet Öztürk ile iş insanı Kemal Gümrük doğayla iç içe yaşamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Zamanlarını bahçe işleyerek, yürüyüş yaparak değerlendiren vatandaşlar, büyüklerine de manevi destek olduklarını söylüyorlar. Alaşar Mahallesinde yalnız yaşayan kayınvalidesine ait eve bahar aylarıyla birlikte geldiğini, sonbaharın ortalarında ise yaşadığı kente döndüğünü belirten Zülfiye Ahmet Öztürk çifti, mahalle de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Bahçe yapan, meyve ağaçlarıyla ilgilenen, yürüyüş yapan emekli makine mühendisi Ahmet Öztürk (67) , müzikle de ilgilendiğini, saz çaldığını belirterek "Gönen'in kırsal Yapağılı Mahallesindenim, kendi köyümde ilkokul olmadığı için her gün üç km. uzaklıkta ki patika yollardan çok zor şartlar da Erikli oba mahallesine yürüyerek orada okudum. Daha sonra parasız yatılı Savaştepe Öğretmen okulunu kazanarak, orada okudum. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine mühendisliği bölümünü bitirdim. 1516 yıl özel sektör de bir o kadar da kendi işimi yaptım. Burada oksijen bol, bu arada hayat hikâyemi yazıyorum. Burada çok mutluyuz" dedi.
Zülfiye Öztürk ise "Burada yaşamaktan çok mutluyum, zaten tavsiye ederim, deniz kenarlarına değil, herkes kendi köyüne dönsün, ana, baba ocaklarına sahip çıksınlar, Hem de üretici olsunlar. Burada kendimiz doğal olarak yetiştirip, yemenin tadına varıyoruz" şeklinde konuştu.
Koçbayır Mahallesinde yaşamını sürdüren Kemal Gümrük ise kürk işine devam ettiğini ve birçok ülkeye kürk ihracatı yaptığını, çocuklarının hala işe devam ettiğini, 40 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra bahar aylarında Koçbayır mahallesine geldiğini söyledi. Kemal Gümrük (57) "Burada bahçe yapıyorum, kümes hayvanlarımız ve koyunlarım, kuzularım var. Bu arada Ata tohumu iki yıldır siyez buğdayı ekiyorum, bu yıl beş dekar arazide kara kılçık buğdayı ekiyorum. Sonra bunları yakın mahallemiz de bulunan su değirmeninde öğütüp, eşe, dosta hediye ediyoruz. Burada yaşamaktan çok mutluyuz" dedi.

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