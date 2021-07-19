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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

İHA

Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Kurban bayramı arifesinde Balıkesir Hayvan Pazarında vatandaşlar kurbanlıklara yoğun ilgi gösteriyor.
Kurban Bayramı’na 1 gün kala kurbanlık arayışı içinde olan vatandaşlar soluğu Kepsut Yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bulunduğu pazara vatandaşlar akın etti. Hayvan pazarında küçükbaş bin 500 lira ila 2 bin 500 lira arasında, büyükbaş ise 10 bin lira ile 25 bin lira arasında satılıyor. Sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda vatandaşlar kurbanlıkları ucuza alabilmek için hayvan sahiplerini ikna etmeye çalışıyor. Bayram öncesinde küçükbaş hayvanlarını satmak için hayvan pazarının yolunu tutan Gökay Baydoğdu hayvan fiyatlarında değişiklik olmadığını dile getirdi. Gökay Baydoğdu: “Kurbanlık kuzularımızı pazara getirdik. Bu sene, geçtiğimiz yıla göre daha iyi geçti. Fiyatlarımız da geçen yıl neyse bu yılda o. Bu sene 70 kuzuyla geldik. 70 kuzunun da 30 tanesini verdik. Şuanda 40 kuzumuz kaldı. Nasiplerimizi arıyoruz. Kurbanlıklara her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi vardı ama fiyatlar biraz düşük gitti” ifadelerini kullandı.

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