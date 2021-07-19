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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'da yeni kurulan hayvan pazarında arife yoğunluğu yaşandı

İHA

Sındırgı'da yeni kurulan hayvan pazarında arife yoğunluğu yaşandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Kocakonak Panayır alanında dün inşa edilen hayvan pazarında arife yoğunluğu yaşandı.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş hem alıcının hem satıcının rahat etmeleri için tahsis ettiği kurban pazarına vatandaş tıklım tıklım doldurdu. Sındırgı’nın mahallelerinden çok sayıda besicinin getirdiği küçük ve büyükbaş hayvanlar yeni kurulan pazarda sergileniyor. Sındırgı Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve modern bir pazara dönüştürülen hayvan pazarı tamamlandı. Daha önce Sındırgı Çamlık mevkiine kurulan hayvan pazarı yeni haliyle Kocakonak Panayırında vatandaşın hizmetine sunuldu. Hayvan pazarına giden vatandaşlar durumdan çok menün olduklarını ifade etti.
Kapalı canlı hayvan alış ve satış alanları sayesinde esnaf ile vatandaş yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmur ve çamurdan korunmuş olacak. Hayvan satıcıları ve vatandaşlar, modern bir hayvan pazarı yaptığı için Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür etti. Sındırgı Kocakonak Panayırına Kurban Bayramı öncesi kapalı bir pazara dönüştürülen ve vatandaşın hizmetine açılan hayvan pazarı bölge halkı tarafından büyük ilgi ve takdir gördü.
Uzun yıllardır hayvancılık mesleğiyle uğraşan ve kurban pazarına satış için gelen Ramazan Çiftçi ‘’Ramazan Çiftçi Işıklar köyünden geldim buraya. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. İşte kuzularımızı besliyoruz müşterilerimiz kim gelirse satmaya çalışıyoruz. Nasibimizi alıyoruz. Valla çok şükür satabildiğimiz kadar sattık. İşte elimizde kalan kuzuları da akşama kadar nasibimizi bekliyoruz. Allah’ın izniyle inşallah satarız. İlk olduğu zamanlarda toz toprak şimdi yavaş yavaş düzene girmeye başladı. Gelecek yıllarda daha iyisini yapacağını inanıyorum devletimizin Sındırgı Belediyesi’nin. Bundan önce Çamlıktaydı şimdi buraya geçtik’’ dedi.
Yeni kurulan hayvan pazarından memnun kalan ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkürlerini ileten aynı zamanda Pürsünler Mahalle Muhtarı olan Mustafa Tekel, ‘Kurban pazarında kurban alımı satmaya başladık. Vatandaş yavaş yavaş gelmeye başladı. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız güzel temiz. Belediyemizde sağ olsun güzel bir yer yapmış. Tabi ilk önce deneme maksatlı yapılmış ama inşallah daha büyük olacak. Çok güzel bir yer yapmış başkanımız bize. Biz tabi yeri hızlı bir şekilde kiralayamadık. Bizde buraya durduk. Allah razı olsun başkanımız çok güzel bir yer yapmış. İnşallah daha güzellerini yapacak. Bizde burada pazarımızda hayvanımızı vatandaşımıza güzel güzel rahat rahat pazarlamasını yapıp satışımızı sunacağız. Allah razı olsun herkese hayırlı bayramlar. Valla satışlar yeni yeni başladık. Vatandaşın da durumu öyle. Sanki fiyatlar bizim için satıcılar için zayıf gibi ama hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Hızlı bir şekilde satışlar başladı. Ben şu an 6 tane sattım. Herhalde satarız ya. Allah herkese bin bereket versin. Yapacak bir şey yok’’ dedi.
Hayvan pazarından memnun kalan bir diğer satıcı Mehmet Türkeş ise, ‘Sındırgı ışıklar köyünden huzur yöneticisi Mehmet Türkeş. Valla kendi beslediğimiz kuzuları satıyoruz. 10 numara piyasa çok iyi abi. Ya batacağız ya çıkacağız. Hayvan pazarı çok güzel olmuş. Yalnız biraz ufak olmuş onu artık seneye büyüteceğiz. Çünkü seneye satışlarımız daha hızlı devam edecek. Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’a da güzel hayvan pazarı için sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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