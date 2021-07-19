Başkan Tosun kurban pazarını gezdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun arefe gününde kurban pazarına giderek hayvan sahipleri ve vatandaşlar ile görüştü.

Bandırma Belediyesi Kurban Satış Yerini ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kurban Bayramı öncesi kurban satışlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Tolga Tosun, bazı kurban satışlarına da aracılık etti.

Başkan Tolga Tosun “Kurban Satış ve Hayvan Pazarımızı ziyaret edip satıcılarımıza hayırlı işler diledik. Dini vecibelerimizi yerine getirmek için kurban almaya gelen vatandaşlarımızla sohbet edip bayramlarını kutladık. Salgın nedeniyle ekonomik zorlukların arttığı bu süreçte kurban alışverişi eskisi gibi canlı olmasa da bu zor sürecin bir an önce tamamıyla bitmesini diliyor, Tüm İslam Aleminin ve Hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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