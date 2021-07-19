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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz ölümlü kazaları sıfırlamak" "Arka koltuklarda oturan çocuklarımıza sorduğumuzda kırmızı düdüğü ne zaman öttürmek gerekir diye hepsi kemer takılmadığında, hızlı gidildiğinde, cep telefonu kullanıldığında diye çocuklar dahi iyi biliyor. Büyüklerimizin bunu hayli hayli bilmesi lazım ve algılaması lazım"

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz ölümlü kazaları sıfırlamak" "Arka koltuklarda oturan çocuklarımıza sorduğumuzda kırmızı düdüğü ne zaman öttürmek gerekir diye hepsi kemer takılmadığında, hızlı gidildiğinde, cep telefonu kullanıldığında diye çocuklar dahi iyi biliyor. Büyüklerimizin bunu hayli hayli bilmesi lazım ve algılaması lazım"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, son 5 yılda alınan tedbirlerle trafik kazalarında ölüm oranının yüzde 35 azaldığını ifade ederek, "Hedefimiz ölümlü kazaları sıfırlamak" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, BalıkesirBursa yolu Değirmen Boğazı yol kontrol uygulama noktasında trafik denetimine katıldı. Yoğun bir geçiş güzergahında olan uygulama noktasında araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler veren İnce, vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutladı. Alınan tedbirlerin uygulanmasıyla bayramın güven içerisinde geçmesini beklediklerini ifade eden İnce, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü de kapsayacak şekilde 13 günlük bir tatil oldu. 13 günlük trafik tedbirleri süreci planladık. Bu süreci bir genelgeyle valiliklerimize bildirdik. Bu dönem içerisinde trafik tedbirlerinin neler olması gerektiğini, kazaların hiç olmaması için neler yapılması gerektiğini tüm valiliklerimizden sayın bakanımızın talimatıyla talep ettik. Güzergah içerisinde bölgede ve diğer bölgelerde bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve diğer genel müdürlerimizle sahayı bu şekilde yerinde görüyoruz. Tedbirlerin alındığını, yerinde uygulandığını gördük tespit ettik. Umarım bu bayram sonuna kadar devam eder ve vatandaşımızın hiçbirinin burnu kanamadan, hiçbir eve gözyaşı girmeden, acı gitmeden bayramı geçiririz. Son 5 yılda aldığımız trafik tedbirleri ile trafik kazalarında ölüm sayılarını yüzde 35 azalttık. Bu yeterli mi, tabii ki yetersiz. Hedefimiz ölümlü kazaları sıfırlamak" dedi.
Trafik Strateji Planları ve Trafik Eylem Planı ile trafik kazalarını sıfırlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Yardımcısı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere açık talimatı var. Bu konudaki tedbirlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Sahada valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve ilgili tüm arkadaşlarla beraber 365 günü kapsayacak şekilde trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmayı, vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını, onlara rehberlik etmeyi, onlara hatırlatıcı olmayı kendimize görev edindik. Bu konuda da gereken çalışmaları çeşitli kampanyalarla yürütüyoruz. Bu bayramda Yol Ver Hayata diye motto geliştirdik. Kaskınla Yol Ver Hayata, Sabrınla Yol Ver Hayata, Dikkatinle Yol Ver Hayata ve Kemerinle Yol Ver Hayata diyoruz ki bunlar en can alıcı noktalar. Kaskında Yol Ver Hayata derken özellikle motosiklet kullanan vatandaşlarımızdan kasksız şekilde motosiklet kullanmamalarını istirham ediyoruz. Görevli arkadaşlarımızın da sıkı bir şekilde denetlemelerini istiyoruz. Kurallara uymayan varsa da gerekli işlemleri kendilerine yapmalarını bekliyoruz. Çünkü kasksız bir motosiklet kazasında sonuç çok kötü oluyor. Son dönemde özellikle pandeminin getirdiği şartlarla da motosiklet kullanımının artmasıyla kaza sayılarında artış gözlemlemekteyiz. Bu konunun önemine binaen kask takmayana motor kullanma, hayata yol ver diyoruz. Umarım önümüzdeki süreç içerisinde çok daha iyi sonuçlar alacağız. Sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Arka koltuklarda oturan çocuklarımıza sorduğumuzda kırmızı düdüğü ne zaman öttürmek gerekir diye hepsi kemer takılmadığında, hızlı gidildiğinde, cep telefonu kullanıldığında diye çocuklar dahi iyi biliyor. Büyüklerimizin bunu hayli hayli bilmesi lazım ve algılaması lazım. Bu kararlara uyuduğumuzda inanın sıfır kaza, sıfır ölümlü kazaya ulaşma hedefini çok yakında gerçekleştirebiliriz. Biz birçok konuda tarihimiz boyunca zorlukları açmış bir milletiz. Bu konuda bu tedbirleri uyguladığımız sürece bu zorlukları en kısa sürede aşarız."
Denetimlerde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu'nun eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Jandarma Komutanlığı'ndan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden kısa brifing aldı.

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