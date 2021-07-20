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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir protokolü bayramlaştı

İHA

Balıkesir protokolü bayramlaştı

Balıkesir il protokolü bayram namazını tarihi Zağnos Paşa Cami'nde kılıp, namaz sonrası cami bahçesinde bayramlaştı.
Balıkesir il protokolü sabah namazında Zağnos Paşa Cami'nde bir araya geldi. Vatandaşların da gerek cami içini, gerek cami bahçesini doldurduğu bayram namazı, kalabalık cemaat ile kılındı. Namaz sonrasında vatandaşlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından simit ve çay ikramı yapıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik ve Mustafa Canbey ise Zağnos Paşa türbesine geçerek dua etti.
Namaz çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hasan Şıldak, "Kurban Bayramını milletçe ve İslam alemi olarak idrak ediyoruz. Bayramın tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık getirmesini diliyorum. İlimizde de bu bayramı sağlıklı bir biçimde geçirmeyi ümit ediyoruz. Özellikle trafik konusuna dikkat çekmek istiyorum. Yolda olarak sürücülerimizin dikkatli olmasını, 'Hayata Yol Ver' sloganı ile trafik kurallarına uyulması konusundaki hassasiyetin artarak devam etmesini ve kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı mübarek olsun. Birlik ve beraberlik içinde kazasız, belasız şekilde kurbanlarımızı kesmeyi nasip eylesin" şeklinde bayram mesajı verirken, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ise "Bir bayrama daha kavuştuk. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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