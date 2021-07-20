Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de Cüneyt K. (39), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Kader K.´yi (46) bıçakla boğazını keserek, öldürdü. Polise kendisini ihbar eden Cüneyt K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde, Bandırma'nın Levent Mahallesi´nde meydana geldi. Kader K., 1 yıl önce evlendiği Cüneyt K.'den 5 ay önce boşanmak istedi. Kader K., bu süreçte ayrı evde yaşamaya başladı. İddiaya göre Cüneyt K., barışmak istediği Kader K. ile konuşmak için evine gitti. Cüneyt K. ile barışma teklifini kabul etmeyen Kader K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt K., yanında getirdiği bıçakla Kader K.´nin boğazını kesti. Kader K., kanlar içinde yere yığılırken, Cüneyt K. ise polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kader K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise Cüneyt K.'yi gözaltına aldı. Kader K.´nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt K. de `kasten öldürme´ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-07-20 17:03:21



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