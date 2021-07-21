Bandırma'da iki araç çarpıştı : 5 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Erdek Yolu'nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bandırma Erdek Yolu Bagfaş mevkiinde meydana gelen kazada 10 NE 500 plakalı otomobil ile 45 EM 152 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yoldan geçen diğer araçların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek ve Bandırma Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. İtfaiye tarafından çıkarılan vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada Neşe Ç., Servet Ç., Zümrüt B., Hayrünnisa B. İle Barış A. isimli vatandaşlar yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Kazanın meydana geldiği yolun uzun süredir yapım halinde olması ve tamamlanamaması vatandaşların tepkilerine neden oldu.

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