Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında BandırmaErdek karayolunun 10´uncu kilometresi Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Servet Ç. yönetimindeki 45 EM 152 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış A. yönetimindeki 10 NE 500 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü. Barış A. ile yanındaki Hayrünisa B. ve Zümra B. ile diğer araçtaki Servet Ç. ve Neşe Ç. yaralandı.

Yaralıların yardımına koşan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen araçta sıkışan Servet Ç. ve Neşe Ç. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-07-21 08:58:28



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