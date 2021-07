Ayvalık’ta bayram yoğunluğu hız kesmiyor Cunda Adası’na giriş yolu aşırı yoğunluk nedeniyle 4 saat kapatıldı

Kuzey Ege’nin turizm alanındaki gözde tatil merkezi Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle rekor bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

Bu bayram, iç turizmin adeta kalbinin attığı kent olarak öne çıkan Ayvalık, 70 bin olan gerçek nüfusunun 1012 kat fazla misafiri ağırlıyor.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin dışında turizm çeşitliliği açısından, eşsiz su altı güzellikleri, rüzgar sporları, eşsiz damak tatlarından oluşan mutfağı, kültürel varlıklarıyla öne çıkan Ayvalık’ın başta Cunda Adası olmak üzere, 14 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajları ve kent merkezinde bu yıl aşırı yoğunluktan ilçe esnafı ise memnun.

Kurban Bayramı’nda olağanüstü ilgi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni tip korona virüs pandemisi sürecinin ardından Kurban Bayramı öncesinde bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle böylesi bir yoğunluğu beklediklerini belirtti.

Yaşanılan yoğunluğun ilçedeki aşırı araç trafiğinin yanı sıra belediye olarak toplanan çöp kapasitesiyle kendisini net olarak ortaya koyduğunu belirten Belediye Başkanı Ergin, "Trafiğin yoğunluğu nedeniyle çok ciddi otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Yine belediye birimlerimizin verdiği bilgilere göre; normalde her gün 7080 ton olarak kaldırdığımız çöp oranı bayramla birlikte 240 ton civarına ulaşmış durumda. Tabi bunlar da Ayvalık’ta şu anda konuk ettiğimiz tatilci sayısının ne kadar yüksek sayıda olduğunun da net göstergesidir" dedi.

Ayvalık’ın marka haline gelmiş bir isminin olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “Tabi biz bu güzel tatil merkezi için gerekli her türlü tanıtımı yapıyoruz ama bunun dışında da pandemi insanların yaşam biçimlerini değiştirmiş durumda. Doğal olarak da Ayvalık ulaşılabilir bir yer oldu. İstanbul, İzmir, Bursa gibi merkezlere yakınlığı nedeniyle de tercih haline geldi. Günümüzde insanlarımız dikine binaların değil, yatay binaların yoğun olduğu kentlerde tatillerini geçirme ihtiyacı hissediyor. Ayvalık bu konuda şanslı. Ayvalık’ın pandemi sürecinde çok iyi yönetildiğine inanıyorum. Bunun yanı sıra da Ayvalık denizleri müsilajdan uzakta. Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü tabiat parkı gibi gezilecek alanlarının çeşitliliğiyle, gastronomisiyle Ayvalık tercih sebebi oluyor. Biz de bundan son derece memnunuz. Bu doluluktan gördüğümüz kadarıyla esnafımız da memnun. Pandeminin ardından 9 günlük uzun tatil bize mutluluk verdi” diye konuştu.

Kurban Bayramı için Antalya’dan Ayvalık’a geldiğini aktaran İsmail Kurt isimli tatilci de, “Antalya çok sıcak ve nemliydi. O yüzden de bayramı Ayvalık’ta geçirmek istedik. Ben ilk kez geldiğim bu güzel ilçeye adeta hayran kaldım. Gerçekten çok güzel bir yöre. İlk fırsatta yine Ayvalık’a gelmek istiyorum. Bana göre Ayvalık, Antalya’dan bile güzel" ifadelerini kullandı.



Cunda AdasıAyvalık merkez yolu aşırı yoğunluk nedeniyle trafiğe kapatıldı

Cunda Adası esnafından Cem Dede ise, her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Ayvalık’ın yoğun bir kalabalıkla geçtiğini belirterek, “Bu yoğunluktan en çok nasibini alan ise Cunda Adası oldu. Şu anda Cunda Adası’na giriş istikameti emniyet güçleri tarafından kapatılmış durumda. Pandemi süreci nedeniyle bayram öncesinde ekonomik anlamda korkularımız vardı. Ama bu endişeye mahal olmadığını gördük. Şu anda beklediğimizin üzerinde ciroları yakalamış durumdayız. Zaten sezonun ilk yarısı olan HaziranTemmuz dönemini kaçırmıştık. İnşallah AğustosEylül yani ikinci kısmını da aynı yoğunlukla yakalayabiliriz” dedi.

Öte yandan, Kurban Bayramı nedeniyle Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında ulaşımı sağlayan Gönül Yolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 saat süresince geçici süreyle kapatıldı. Ada’ya yönelik yoğun bir araç trafiğinin ardından Cunda’da araçların ilerleyemez hale geldiği için bu kararın alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.