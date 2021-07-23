Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 2122.07.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Ayvalık ve Gömeç İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,28 gram metamfetamin, 48 kök hint keneviri bitkisi, 9,25 gram esrar ve 36 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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