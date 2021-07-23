Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltına

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yapılan 9 çalışmada, 10 şahıs yakalandı. Yakalanan 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 2,28 gram metamfetamin maddesi, 48 kök Hint keneviri bitkisi, 9,25 gram esrar maddesi, 36 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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