Edremit Körfezinde yollarda 2 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu Tatilciler dönmeye başladı, yollarda kuyruklar oluştu

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Balıkesir’in Edremit Körfezinde kurban bayramı sonrasında dönüş yolculukları başladı. Dönüş yolunda kara yollarında araç kuyrukları oluştu.

Balıkesir’in turistik Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden büyük şehirlere dönüşler başladı. Bayram tatili boyunca bölgede tatillerini geçiren vatandaşlar cuma gününden itibaren dönüşe geçti. Pazar günü aşırı yoğunluğa kalmamak isteyen vatandaşlar cumartesi gününden yollara çıktı. Sabah erken saatlerden itibaren EdremitBalıkesirBursa, EdremitÇanakkale ve Edremitİzmir yollarında yoğunluklar yaşanmaya başladı. Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede bütün kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için hummalı bir mesai harcıyor.

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