Cunda Adası'na gitmenin keyifli yolu, nostaljik motorlar Ayvalık’ta nostaljik motor turlarına ilgi yoğun oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cunda Adası'na gitmenin keyifli yolu, nostaljik motorlar Ayvalık’ta nostaljik motor turlarına ilgi yoğun oldu

İHA

Cunda Adası'na gitmenin keyifli yolu, nostaljik motorlar Ayvalık’ta nostaljik motor turlarına ilgi yoğun oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası ile Ayvalık merkezi arasında seferleriyle dikkatleri üzerinde toplayan yolcu motorları turizm sezonu ve Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında 20 dakikalık mesafede her iki yakada deniz ulaşımını sağlayan yolcu motorları bu yılda nostaljik turlarına başladı. Her yıl Mayıs ayının sonunda başlayıp, Eylül ayının sonuna kadar seferlerini sürdüren yolcu motorlarına bu yıl da özellikle Kurban Bayramı’nda ilgi yoğun oldu.
Son zamanlarda hareketliliğin olduğunu söyleyen 4 yıldan bu yana gezi motorunda görev yapan Hazar Bayram, "Kurban Bayramı dolayısıyla epey bir hareketliliğimiz oldu. Cunda Adası’na akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinin önüne geçebilmek için yolun belli saatlerde kapatılması sonucunda gece saat 00.15’e kadar süren seferlerimizde ciddi bir yoğunluk oluyor. Akşam saatlerinde çok yoğunluk olduğunda sefer saatlerimizi 15 dakikada bire düşürüyoruz. Kişi başı yolcu bileti fiyatımız 10 liradır. Her yarım saatte bir seferimiz var. Şu anda vatandaşlarımızdan hiçbir şikayet almıyoruz. Aksine çok memnunlar” dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ı Cunda Adası’na karayoluyla bağlayan Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü inşa edilmeden önce de Ayvalık, Cunda Adası’nda gezi motorları seferlerinin var olduğunu belirterek, “Köprü yapılmadan önce Cunda Adası’na ulaşım bu teknelerle sağlanıyordu. Biz geçen yıl bu teknelerimizin bazı yasal sıkıntıları vardı, onları çözdük. Bu teknelerimiz Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında ulaşım konusunda tatilcilerimiz için bir tercih nedeni olabilir. Şahsen ben de tekneleri tercih etmelerinden yanayım. Çünkü adaya araçlarıyla gidip orada trafik sıkıntısı yaşayacaklarına bu tercih hakkını da değerlendirebilirler. Bu teknelerimiz yıllardır Ayvalık’ımızın nostaljik turizm zenginliklerinden biridir” diye konuştu.
Cunda Motorları Derneği Başkanı Selahattin Bacan dedelerinden babalarına, babalarından da kendilerine geçen bir mesleği günümüzde halen daha sürdürmeye çalıştıklarını anlatarak, “Bu turlar aşağı yukarı 70 yıldan bu yana Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında gerçekleştiriliyor. Daha önce eski ve daha küçük teknelerimiz ve hatta yelkenli teknelerimiz vardı. Şimdi ise teknelerimizi daha konforlu ve keyifli bir hale getiren yeni teknelerle bu turları yapmaya başladık. Yıllardır 6 adet tekne ile bu işi yaptık. Halen de aynı sayıyla sürdürüyoruz” dedi.
Bacan, "Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü’nün inşa edilip, hizmete girmesinden önce adaya doktor, ebe gibi sağlıkçıları biz taşıyorduk. Günümüzde ise potansiyel bitti. Şimdi teknelerimiz nostaljik olarak kaldı. Eskisi gibi yoğun işlerimiz ne yazık ki yok. Şu anda bayram yoğunluğumuz var. Sezonda da bir hareketlilik olursa olur. Ama şu an için bayram bitti, her şey bitti dersek de yeridir. Zaten senede sadece 2 buçuk ay faaliyet gösterebiliyoruz. Bunun dışında teknelerimiz 78 ay karada yatıyor. Devlete vergimizi veriyoruz. Teknelerimizin sadece yıllık zorunlu sigorta bedeli 15 bin lira. Yani cebimize pek para koyamıyoruz. Ancak yıllık bakımlarımızı yapıyor, borçlarımızı ödeyebiliyorsak, ödüyoruz. Kışın balıkçılık ya da tershanecilik yaparak gelir sağlamaya çalışıyoruz. Eskiden bu teknelerle yazın çalışıyor, kışın ise yaz sezonundaki gelirlerle idare edebiliyorduk. Ama günümüzde bu mümkün olmuyor. Pandemi ekonomik anlamda hepimizi adeta mahvetti. Ama yine de baba mesleği olduğu için bu mesleği her türlü olumsuzluğa göğüs gererek sürdürmeye, Ayvalık ve Cunda Adası arasında nostaljik bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 20 dakikalık deniz seyahatini tercih eden yolculardan Ali Şentürk, deniz havası almak ve Cunda ile Ayvalık’ın denizden görünen müthiş manzarasını görebilmek amacıyla bu yolcuğu tercih ettiğini söyledi.
Arabası ve ATV motorunun olmasına rağmen deniz motorlarıyla Cunda Adası’na gitmekten büyük keyif aldığını kaydeden Seyit Türkekul, “Deniz havasını solumak ben ve ailem için çok farklı oluyor. Bu yüzden de Cunda Adası’na genelde tekne ile gitmeyi tercih ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Körfezinde yollarda 2 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu Tatilciler dönmeye başladı, yollarda kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Edremit Körfezinde yollarda 2 kilometreyi aşan araç ...
(Özel haber) Yelkencilerin yeni keşif rotası Edremit Körfezi
YEREL HABERLER (Özel haber) Yelkencilerin yeni keşif rotası Edremit ...
Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltına
YEREL HABERLER Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 ...
Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu ...
Avşa'da orman yangını
YEREL HABERLER Avşa'da orman yangını
Avşa Adası'nda yangın
YEREL HABERLER Avşa Adası'nda yangın
Ayvalık’ta çöplük yangınına havadan müdahale
YEREL HABERLER Ayvalık’ta çöplük yangınına havadan müdahale
Burhaniyeli hayırsever genç eski otomobilini ücretsiz sünnet aracı yaptı
YEREL HABERLER Burhaniyeli hayırsever genç eski otomobilini ücretsiz ...
Balıkesir polisinden Bayramda 13 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden Bayramda 13 şahsa huzur ...
Turistik beldede oluşan hortum sahili birbirine kattı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Turistik beldede oluşan hortum sahili birbirine ...
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
Ayvalık’ta bayram yoğunluğu hız kesmiyor Cunda Adası’na giriş yolu aşırı yoğunluk nedeniyle 4 saat kapatıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta bayram yoğunluğu hız kesmiyor Cunda ...
Ayvalık’ta protokol bayramlaştı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta protokol bayramlaştı