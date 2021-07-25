Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesindeki İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) terminalinde Kurban Bayramı tatilinin son günü dönüş yoğunluğu yaşandı.

Ege bölgesi ve Güney Marmara´ya tatil için gelenler İstanbul´a dönüşlerini son güne bırakınca İDO Terminali'nde büyük yoğunluk yaşandı. İDO, Bandırma-Yenikapı, Bandırma-Bostanlı güzergâhında 3 feribot ve 4 de deniz otobüsü ile yolculara hizmet verdi. Deniz otobüsleri ve feribotlar tam dolu şekilde İstanbul´a hareket etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların terminal girişlerinde ateşleri ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-07-25 15:12:52



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