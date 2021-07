Ayvalık’ta aşevine bağış yarışı

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nin Kurban Bayramı öncesi başlattığı aşevine et bağışı kampanyasına Ayvalıklı hayırseverler toplamda 4 bin 758 kilogram bağışta bulundu.

Bağışlanan etler her gün 600 haneye sıcak aş olarak ulaştırılacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Bayramlarda kurulan dostluk köprüsünün Ayvalık’ta büyük bir dayanışmaya dönüştüğünü söyledi. Başkan Ergin, “Ayvalıklı hemşehrilerim paylaşmanın verdiği huzuru bu Kurban Bayramı’nda da yaşadı. Adeta kurban eti bağışlamak için yarıştı. Aşevimiz yine her türlü koşulda olduğu gibi günübirlik yardım elini uzatmaya devam edecek. Bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelerin mutfağına sıcak aş olarak ulaşacak. Bağış yapanlar bu insanların hayır dualarını alacak” dedi.

