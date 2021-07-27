Burhaniye’de zeka oyunları kursu ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği zeka oyunları kursu ilgi gördü. Ayşe Baltacı’nın öğretmenliğini yaptığı iki aylık kursa 24 öğrenci katılıyor.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yaz kursları yoğun ilgi görürken, zeka oyunları kursunu da 24 öğrenci katıldı. Haftanın 5 günü düzenlenen kursun öğretmenliğini Ayşe Baltacı yapıyor. Bu güne kadar okullarda açılan zeka oyunları kurslarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Önceki yıllarda çok sayıda öğretmen zeka oyunları eğiticiliği kurslarına katılarak sertifika alda. Onun için öğretmen sıkıntımız yok. Merkezimizde düzenlediğimiz zeka oyunları kursuna da 24 öğrenci katlıyor. Kursumuz Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek” dedi.

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