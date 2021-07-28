(Özel) Balıkesir'de vaka sayıları artıyor

Balıkesir’de korona virüs (Kovid19) vaka sayıları, Türkiye ile eş değer olarak yükseliyor.

Turizm denildiğinde akla ilk gelen tatil yörelerinden Ayvalık, Edremit, Erdek, Burhaniye gibi ilçelerde Kurban Bayramı kalabalığının geride bırakılmasının ardından Balıkesir il genelinde vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de korona virüs salgınında vaka sayıları artışa geçti. Vaka sayıları vatandaşların sağlığını tehlikeye atarken, özellikle sahil yerleşkelerinin bayram tatilinde vatandaşların yoğunluk oluşturmasıyla vakalardaki artış dikkatlerden kaçmadı. Kolluk kuvvetleri tarafından Balıkesir’de denetimler sıkı bir şekilde sürdürülse de vaka artışının önüne geçilemiyor.

Balıkesir’de korona virüsün hiç dikkate alınmadığını dile getiren Uğur Sözleviçoğlu, “Vakalarda şu anda büyük bir sıkıntı var. Aşırı derecede bir artış mevcut. İnsanlarımız pek dikkat etmiyor. Bence biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Dikkat etmemiz bizim için her zaman önemli. Ancak bunu hiç dikkate alan yok. Vatandaşlarımıza buradan dikkat etsinler diyorum. Balıkesir’de de kurallara pek dikkat edilmiyor. İnsanlar artık vurdumduymaz olmuş. İnsanlar bu zamana kadar olan ölümleri, hastanede yatanları unutmuş durumda. Ben kurallara dikkat ediyorum. Burada veba taşıyoruz. Bir hastalığı kapıp evde ailemizden birine bulaştırıp başına sıkıntı gelmesi endişe veriyor. Doğal olarak da böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Balıkesir’de genel olarak kurallara dikkat edildiğini ancak tatil dönüşü sıkıntı yaşanabileceğini belirten Sebahattin İlhan ise şunları söyledi:

“Sahil kesimlerinden tatil dönüşleri çok yoğun. Malum kimin de ne olduğu belli değil. O yüzden insanlarımızın biraz tedbirli olması lazım. Kendisinin doktoru olması lazım. Bunun haricinde başka türlü bu hastalığın önüne geçilmez. Özellikle 30 yaş altı mümkün olduğu kadar kendisini kollaması lazım. Birisiyle sarmaş dolaş olmaması lazım. 35 arkadaş bir yerde otururken mutlaka mesafeyi korumaları lazım. Vatandaşın kendisini koruması lazım. Kurallara birçok yerde genel olarak uyuluyor ama bu tatil dönüşü biraz sıkıntı olacak. İnsanların birbirlerini koruması lazım. Gençlerin de bu konulara biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor."

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