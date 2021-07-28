Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı

DHA

Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı


BALIKESİR, (DHA) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı´nda artan nüfus ve trafik yoğunluğuna rağmen ilçe belediyeleriyle birlikte evsel atık yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdü. Bayramda, ilçelerden 11 bin ton evsel atığı düzenli depolama sahasına taşıyan ekipler, havaya, toprağa ve suya zarar vermeden bertaraflarını sağladı.Balıkesir´de atık yönetimi, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sürdürülüyor. İl genelinde ilçe belediyeleri tarafından ev, işyeri ve sokaklardan çöp kamyonları ile toplanan sıkıştırılmış evsel atıklar, ilçelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işletmesindeki aktarma istasyonlarından treylerlere transfer ediliyor. Çekiciler vasıtasıyla Altıeylül ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi´ne getirilen evsel atıklar, düzenli depolama sahasında depolanıyor.10 AKTARMA MERKEZİAyvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Havran, Susurluk, Kepsut, İvrindi, Edremit, Savaştepe olmak üzere; 10 aktarma merkezi, 18 çekici ve 31 treyler ile atık taşıma faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Kurban Bayramı´nda da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Haziran ayında günde ortalama 920 ton atık taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında günde ortalama bin 109 ton atık taşıdı. Bayram tatili boyunca; Edremit´ten 3 bin 819 ton, Burhaniye´den bin 306 ton ve Erdek´ten 905 ton atık taşınarak trafik yoğunluğu ve artan atık miktarına rağmen sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.Edremit ve Burhaniye´den taşınan atık miktarı, bir önceki aya oranla yüzde 52, Erdek´te ise yüzde 98 artış gösterdi. Bayram tatili süresince ilçelerden 11 bin ton evsel atık sorunsuz bir şekilde düzenli depolama sahasına taşınarak havaya toprağa ve suya zarar vermeden bertaraf edildi.AKTARMA İSTASYONU SAYISI ARTIRILIYORBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir il genelinde daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla 10 olan aktarma merkezi sayısını artırmak amacıyla çalışmalara devam ediyoruz. Avşa Adası´ndaki aktarma merkezi yakın zamanda hizmete açılacak. Aynı zamanda Marmara Adası´nda da aktarma merkezi çalışmaları sürüyor. Savaştepe, Gönen ve Erdek´te de aktarma merkezi kurulması planlıyoruz. Aktarma İstasyonları ve atık transferleri vasıtasıyla, evsel atıkların vahşi depolanmasının önüne geçip, metan gazı salınımını önleyerek iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Düzenli depolanan evsel atıklardan saatte 8 megavat elektrik enerjisi üretiliyor. Vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılmasıyla yangın riski önleniyor, karbondioksit emisyonları, gürültü, görüntü kirliliği azalıyor. Ayrıca trafik yükü azaltılarak, yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf ediliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2021-07-28 13:22:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de araç sayısı 511 bin 47 oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de araç sayısı 511 bin 47 oldu
(Özel) Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı
AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Erdek'te
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Erdek'te
Erdek'te yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Erdek'te yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası yandı
YEREL HABERLER Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası ...
Balıkesirspor'da Sedat Dursun ve Cumali Bişi'den imza
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Sedat Dursun ve Cumali Bişi'den imza
Balıkesir Büyükşehir, bayramda 11 bin ton evsel atık topladı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir, bayramda 11 bin ton evsel atık ...
Gönen kaplıcalarına ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Gönen kaplıcalarına ziyaretçi akını
BAGFAŞ'ın kapatılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER BAGFAŞ'ın kapatılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma ...
Balıkesir’in 'Radyocu Osman’ı' hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balıkesir’in 'Radyocu Osman’ı' hayatını kaybetti
Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı At arabalı hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı At ...
Burhaniye’de zeka oyunları kursu ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeka oyunları kursu ilgi gördü
Denizde kalp krizi geçiren genç öldü
YEREL HABERLER Denizde kalp krizi geçiren genç öldü
Ayvalık’ta konteynerler yeraltına alınıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta konteynerler yeraltına alınıyor
Erdek'te kafe yandı
YEREL HABERLER Erdek'te kafe yandı
Nurbin Tüfekçioğlu güven tazeledi BAKİAD’da Başkan Nurbin Tüfekçioğlu
YEREL HABERLER Nurbin Tüfekçioğlu güven tazeledi BAKİAD’da Başkan ...
Balıkesir'de jandarmadan 91 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 91 şahsa gözaltı
KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam
YEREL HABERLER KÜÇÜKSAN Sakbaş'la devam
Bayram tatili bitti Erdek boşaldı
YEREL HABERLER Bayram tatili bitti Erdek boşaldı
Balıkesir parkına Atatürk silüeti yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir parkına Atatürk silüeti yapıldı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama
Burhaniye’de AK Parti İlçe Başkanı Gedikoğlu, eczane yoğunluğuna el attı
YEREL HABERLER Burhaniye’de AK Parti İlçe Başkanı Gedikoğlu, eczane ...
Kamyonet takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı: 1 yaralı