Gazeteci Osman Yurdusev son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Osman Yurdusev, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Osman Yurdusev, Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İzmir'de hastanede tedavi gören Osman Yurdusev vefat etti. Radyo sahibi olarak çalışan Yurdusev'in cenazesi Balıkesir'in Dinkçiler Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Burada düzenlenen törenle Gazeteci Yurdusev'e veda edildi. Ardından Paşa Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gazeteci Osman Yurdusev'in cenazesine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, beraber görev yaptığı gazeteci arkadaşları, ve sevenleri katıldı.

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