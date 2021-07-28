Balıkesir Büyükşehir araç filosunun gücüne güç kattı Çevreci otobüsler yollara çıkıyor

Vatandaşlara daha konforlu hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; araç filosunun gücüne güç katıyor. 2 Ağustos’ta temiz enerjiyle çalışan 65 otobüs ile 2 engelli aracını tanıtacak olan Büyükşehir, 4 Ağustos Çarşamba günü ise; 30 hafriyat kamyonu, 3 TIR ve 1 açık kasa yarı römorku hizmete alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre dört koldan hizmet vermeye devam ediyor. Sağlıktan çevreye, ulaşımdan altyapıya birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun gücüne güç kattı.

Toplu taşımada temiz enerji

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek temiz enerjili (CNG) sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüs, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de, Vergi Dairesi arkasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajında gerçekleştirilecek lansmanla hizmete alınacak. Çevre dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon azaltımı sağlayacak. Otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli rampaları da bulunacak.

Doğaya salınan karbon monoksit miktarı azalacak

Sürdürülebilir şehirler konseptini, Balıkesir’de uygulayabilmek amacıyla yeşil ekonomiye geçişi kentsel ulaşımda uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, CNG yakıtlı araçlar için bir de dolum istasyonu kurdu. 2 Ağustos’tan itibaren Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak olan temiz enerjili otobüslerle; yıllık 2.660.688,00 gram daha az karbon monoksit salınımı yapılacak. Çevre sağlığını ön planda tutan yeni otobüsler sayesinde hava kirliliğinin önüne geçilecek. Ayrıca otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli rampaları da bulunuyor.

Ayrıca aynı gün Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet verecek 2 yeni engelli aracının da tanıtımı yapılacak. Engelli araçları; Balıkesir Valiliği Açık Kapı Birimi ve Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepler doğrultusunda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Yılmaz’ın katılımıyla şehir turu yapılacak

Gerçekleştirilecek lansmanın hemen ardından belirlenen güzergâhlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katılımıyla otobüslerle şehir turu yapılarak vatandaşlara tanıtılacak. Şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında çalışmaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan; 30 hafriyat kamyonu, 3 TIR ve 1 açık kasa yarı römorku da bünyesine katıyor. 4 Ağustos Çarşamba günü saat: 11.00’de, Vergi Dairesi arkasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajında tanıtılacak olan araçlarla yol yapım çalışmaları hız kazanacak.

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