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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAYŞAD Okuma Yurdu hizmete girdi

İHA

BAYŞAD Okuma Yurdu hizmete girdi

Balıkesir Yazar ve Şairler Derneği’nin öncülüğünde Karesi ilçesine açılan Okuma Yurdu için dün bir tören düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz şehre katkı sağlayacak her projenin altına imza atmaya hazır olduklarını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Balıkesir Yazar ve Şairler Derneği’ne kazandırılan tarihi binadaki Okuma Yurdu dün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tarihi Korucuoğulları, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, daire müdürleri ve davetlilerin katıldığı törenle tarihi binadaki Okuma Yurdu Balıkesir’e kazandırıldı. Şair ve Yazar Yusuf Akgül açılış töreninde Balıkesir'in meşhur (K)'larını konu eden şiiri okudu ve davetlilerden büyük alkış aldı.
Başkan Yurdakul, "Kuvai Milliye şehri Balıkesir’e yakışır bir projeyi hayata geçirdik"
Törence açılış konuşmasını yapan Gülçin Savanşaneril Yurdakul binanın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yurdakul konuşmasında özetle şunları dile getirdi: “Tarihi kahramanlıklarla dolu Kuvai Milliye Şehri Balıkesir’imize yakışır bir projenin açılışını gerçekleştirmenin Okuma Yurdu Bayşad Kitap Kahve’nin şehrimize kazandırılmasının hak ve gururunu yaşıyoruz. Bir yıl önce 2020 29 Şubat’ta genel kurulla 10 yıllık derneğimizin başkanı seçilmiştim. Hemen akabinde pandemi ilan edildi. Biz durmak istemedik. Kuvai Milliye şehri Balıkesir’e yakışır bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençleri Destekleme Proje programı kapsamında bir projeyi bakanlığımıza sunduk ve projemiz bakanlık tarafından desteklenmeye layık görüldü. Bu projeyi hazırlamada desteklerini esirgemeyen bütün protokole teşekkür ediyorum. Binamız tarihi eserdir. Biz istedik ki nasıl okuma yurdunda mebusumuz burada şehit ailelerinin çocuklarına ders verdiyse, ilgili fan ürettiyse bizler de Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği olarak o mihmandarlığa soyunmaya azim ettik, niyet ettik. Bu projede emeği geçen, destek veren, çivi çakan herkese tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.”
Açılış konuşması yapan AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir'de böyle bir binayı şehrimize hediye ettikleri için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAYŞAD Başkanı Gülçin Savaşaneril Yurdakul ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Eğitimci Başkandan, Eğitime büyük destek
Tarih kokan Okuma Yurdu’nun açılış töreninde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu tip eğitim projelerine her zaman destek vereceklerini söyleyerek eğitime yapılan her yatırımın Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine yapıldığını söyledi. Başkan Yılmaz: “Bugün burada gerçekten güzel bir açılış yapıyoruz. Burası iki açıdan güzel. Hem amacı olarak yapılacak iş çok güzel hem de yapılan iş neticesinde tarihi eserimizi koruma altına aldık. Güzel olan ikinci tarafını bir kenara bırakıp gerçekten Balıkesir’de gönüllü insanların yaptığı işlerin farkındalığı ve sonuçları hem sürdürülebilir oluyor hem de gerçekten amaçlanan güzelliği veriyor. Ben Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve BAYŞAD yönetimi ve yönetim kurulu başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu teşviki içerisinde bizde Büyükşehir, Karesi ve Altıeylül olarak her zaman destekçisi olacağız. İnşallah Balıkesir’in kaderini belirleyecek, gelecek nesillerimiz duygularını güzel ifade eden, sözü özü anlaşılır kendini ifade ettikten sonra da karşı tarafa sevgisini aktaran bireylerin yetişeceği bir arada buluşacağı şehre katkı sağlayacağı bir merkez olur. Okuma Yurdumuz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Başkan Yılmaz, ve beraberinde protokol ile birlikte tarih kokan Okuma Yurdu’nu dolaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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