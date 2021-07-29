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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir´de spor kompleksi projesinde çalışmalar başlıyor

DHA

Balıkesir´de spor kompleksi projesinde çalışmalar başlıyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de, 44 yıldır hizmet verilen Ali Hikmet Paşa Spor (AHP) Tesisleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle spor kompleksi haline dönüştürülüyor. Yapılacak çalışmalarla birçok branşta çalışmaların yapılabileceği kompleks için 2 Ağustos Pazartesi günü çalışmalar başlıyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerini baştan ayağa yenileyerek tam donanımlı bir spor kompleksi haline getirecek. 1977 yılında yapılan tesisin, mevcut haliyle şehrin ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle, alanda yenileme çalışmaları yapılarak, yarım kalan çalışmalar tamamlanacak ve ek binaların da işlevi artırılacak."HER AYRINTISI ÖZENLE DÜŞÜNÜLÜYOR"12 bin 398 metrekare alan üzerine kurulu tesiste, 28 bin 900 metrekare yeşil alan olacak. Ayrıca 35 bin 082 metrekare sert zeminin bulunacağı komplekste her ayrıntı özenle düşünüldüğünü belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, alan içerisinde 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanı, bin 100 metre yürüyüş yolu, 370 metre çift şerit bisiklet parkuru, 372 otomobil ve 8 otobüs kapasiteli otopark, kafeteryalar, seyir terasları, mescit alanları ile piknik çayırının bulunacağını söyledi.Başkan Yılmaz, "Gençlere ve spora her alanda destek vererek önlerini açacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Balıkesir´de birçok genç sporcu bu komplekslerde yetişecek. İçerisinde; idari binalar, futbol sahaları, fitness, streetball, macera parkı, güreş antrenman sahası, aletli ısınma ve antrenman sahaları, 2 açık-2 kapalı tenis kortları, basketbol sahaları, kapalı spor salonu içerisinde hentbol, voleybol sahaları fizik tedavi üniteleri, amatör spor kulüpleri için malzeme odaları, soyunma odaları ve tribün bloklarının yer alacağı tesis, gençlerin aileleriyle de vakit geçirebileceği spor amaçlı bir kompleks olacak" dedi.`GENÇLERİMİZE VE SPORA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ´Hafta sonlarında yaklaşık 10 bin kişiye hizmet veren 44 yıllık tesisin; şehrin ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap veremediğini belirten Başkan Yücel Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Gençlerimize ve spora yönelik projelere büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu gençlerin sporla iç içe olması, en az bir branşta spor yapıyor olması bizler için çok değerli. Tesis içerisinde mevcutta bulunan Balıkesirspor antrenman sahalarını yeniliyoruz. Balıkesir´imizi uluslararası arenalarda, olimpiyatlarda temsil eden başarılı sporcularımız var. Her biriyle gurur duyuyoruz. Onlar gibi genç sporcularımızın yetişmesi adına böyle kompleksler oluşturmamız gerekiyor. 2020 yılı sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi´nin yapımını tamamladık. Şehrimize daha nice güzel yatırımlar yapabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2021-07-29 16:41:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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