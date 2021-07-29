Kepsut’ta ormanlık alandaki yangın korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Kepsut’un Akçakertil Mahallesi ile Mezitler arasında 500 metrekare alanda örtü yangını çıktı. Bölgede yaşayanların yangın ihbarı üzerine bölgeye 5’i teknik personel olmak üzere 20 yangın işçisi, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.