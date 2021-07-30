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Bandırmaspor 26,5 milyon liralık takım kurdu

DHA

Bandırmaspor 26,5 milyon liralık takım kurdu


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, 26,5 milyon liralık takım kurduklarını belirterek, yaş ortalamasının da 27,1'e düşürüldüğünü belirtti.
Bolu'da hazırlık kampına devam eden TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor´da Başkan Onur Göçmez, Basın Sözcüsü Özel Aydın, teknik direktör Mustafa Gürsel basın toplantısı yaparak kamp dönemini değerlendirdi.
Bandırmaspor´da geçen sezon 29,5 olan futbolcu yaş ortalaması 27,1´e düştüğü belirtildi. Takımda oyuncular arası uyumun oluştuğuna dikkat çeken Teknik Direktör Gürsel, "2'nci etap kampımızı yapıyoruz. Daha önceden konuştuğumuz gibi bizim için önemli olan takımın kadrosunu oluşturmaktı. Tam kadro ile kampa başladık ve bu bizim için avantaj olacak. Güzel bir ilk etap kampı gerçekleştirdik. Neler yapacağımızı görme şansını ve takımın uyumunu görme fırsatı bulduk. 2. Etap kampımız başladıktan sonra elimizdeki doneler doğrultusunda fiziksel ve taktiksel çalışmalarımıza başladık. Amacımız oyuncularımızı bulundukları seviyenin üstüne çekmek ve Bandırmaspor´u da hedeflerinin üstüne çıkartmak. Oyuncularımız birbirini benimsedi, uyum oluştu. Salı akşamüstünden itibaren çalışmalarımıza Bandırma´da devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular ve gençleri en iyi şekilde harmanlayarak takım kalitesini yukarıya çekmek istiyoruz" dedi.  
"LİGDE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"
Başkan Onur Göçmez de, alt yapı ve tranfer maliyetleri konusunda bilgi verdi. Göçmez, "U19´dan oyuncu çıkması çok zor, bunun zamana yani 3-5 yıla ihtiyacı var. Alt yapıya güveneceğiz ama bu iş gerçekten sabır işi.  Oynadığımız futbolla adımızdan Türkiye´de bahsettirmek ve bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Biz mütevazı rakipleri tarından saygı duyulan ve saygı gösteren bir takım olacağız. Bu takımın geçen yıldan alacaklar hariç toplam maliyeti 26,5 milyon lira. Bunun 6,5 milyonunu ödedik ve devre arasında transfer yapmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.
HAZIRLIK MAÇI 3-2 BİTTİ
Kampta hazırlık karşılaşmaları da yapan Badırmaspor´un rakibi Düzecespor oldu. Yeni transferlerin de ter döktüğü karşılamada Royal Hastanesi Bandıramspor´da 22. dakikada Akabueze, 56 ve 83'üncü dakikalarda da Pote attıkları gollerle galibiyeti getirdi. Düzcespor´un gollerinin ise 49'uncu dakikada Tugay ve 80'inci dakikada Furkan kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-07-30 10:32:50

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