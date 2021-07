Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde Ramazan (44) ve Bahri Dönmez (50) arasında babalarından kalan arsadaki ortak kullanım alanı nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ramazan Dönmez'in eşi Çiğdem Dönmez, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya tanık olan Çiğdem Dönmez´in bedensel engelli oğlu Olcay Dönmez (15), "Annemi sığındığı römork altından çekip çekip vurmaya çalışıyorlardı" dedi.

Kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında, Ramazan Dönmez ve kardeşi Bahri Dönmez arasında, vefat eden babaları Adil Dönmez'den kalan arsanın ortak kullanım alanı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Bahri Dönmez'in oğulları Ali Dönmez (25) ile Aykut Dönmez (22) de katıldı. Ramazan Dönmez'in eşi Çiğdem Dönmez ve 5 yıl önce geçirdiği felç sonrası bedensel engelli olan oğlu Olcay Dönmez, yaşanan kavgayı ayırmak istedi. Kavga sırasında Ramazan Dönmez, bir komşusunun kavgayı ayırmak için araya girdiği sırada olay yerinden kaçtı. Oğlu Olcay Dönmez ise Ali Dönmez'in kürek darbesiyle yere düştü. Sol omzunda çatlak oluştu. Kavgayı ayırmak isterken, aldığı darbeler sonucu yere düşen ve korunmak için traktörün römorku altına sığınan Çiğdem Dönmez, Bahri Dönmez ve oğulları Ali ve Aykut Dönmez tarafından darbedildi, Hastaneye kaldırılan Çiğdem Dönmez yaşamını yitirdi. Adli Tıp raporuna göre, Çiğdem Dönmez'in kesin ölüm nedeninin göğüs altına aldığı bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay sonrası jandarmanın gözaltına aldığı Bahri Dönmez ile iki oğlu tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

İKİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Burhaniye'de, 5 Temmuz günü davanın ikinci duruşması 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tarafından, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurulan Bahri Dönmez ve oğlu Aykut Dönmez, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiğdem Dönmez'i bıçaklayıp ölümüne sebep olan Ali Dönmez'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın 3'üncü duruşması, 6 Eylül günü Burhaniye 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

'ANNEMİ VURMAYA ÇALIŞIYORLARDI'

Annesi gözleri önünde öldürülen Olcay Dönmez, yaşadığı dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Kavga günü annesiyle, bahçede ceviz ağacının altında oturduklarını belirten Olcay Dönmez, "Dedemin vefatı sonrası mal paylaşımı yapıldı. Amcamlarla bizim evin ortak kullanım alanı vardı. Bu yüzden zaman zaman amcam ve 2 oğlu arasında tartışmalar yaşanıyordu. Kavganın olduğu gün amcam elinde av tüfeğiyle geldi. Birden babamla tartışıp, bağırmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 oğlu da kavgaya dahil oldu. Oğulları bahçeden ellerine sopa alıp babama saldırmaya başladılar. Biz de o sırada annemle evin dışında, ceviz ağacının altında oturuyorduk. Annem ve ben babama saldırmaları sonrası kavgayı ayırmak istedik. Komşumuz da kavgayı ayırmak için araya girdiği sırada babam kaçtı, gitti. Amcam ve iki oğlu bizim üzerimize saldırdı. Ali Dönmez'in vurduğu kürek darbesiyle yere düştüm. Ali Dönmez, bu kez annemi bir bıçak darbesiyle yaraladı. Annem düştüğü yerde traktör römorkunun altında sığınmak istedi ama amcamla 2 oğlu annemi römork altından çekip çekip vurmaya çalışıyorlardı" dedi.

'ANNEMLE ARKADAŞ GİBİYDİK'

Annesini çok özlediğini söyleyen Olcay Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Annemle biz arkadaş gibiydik. Ben 4-5 yıl önce rahatsızlık geçirerek, felç oldum. Hastanelerde birlikte kaldık. Her şeyimiz birlikteydi, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Birbirimizden hiç ayrılmazdık. Annemi her gün özlüyorum. Babamla artık görüşmüyorum. Benim isteğim hepsi cezasını çeksin. O ikisini şu an mahkeme dışarı saldı ama onların bu önümüzdeki mahkemede içeri girmesini istiyorum. Tek dileğim o. Üçü birden ağır bir ceza alsınlar."

'OLCAY BİZE ABLAMIZIN EMANETİ'

Adaletin yerini bulmasını beklediklerini ifade eden Çiğdem Dönmez'in erkek kardeşi Bekir Aksu ise, kardeşinin vefat haberini almalarıyla, kendileri için sıkıntılı bir sürecin başladığını belirtti. Yargılama sürecinde bekledikleri gibi bir karar gelmediğini kaydeden Aksu, "İki kişi şu anda dışarıda. Tekrar böyle bir şeyin yaşanamayacağı ne malum. Bugün bize, yarın belki başkasına olabilecek bir durum. Burada 3 kişinin aynı anda ablama saldırıp, bıçaklayıp aynı fikir eylem birliği içerisinde davrandıklarını gösteren kanıtlar, kendi ifadeleri, yani olay esnasında bir kişi suçu üzerine alıyor ama burada üçünün aynı anda yaptığını gösteren birçok kanıt var. Ne kimse ilk yardımı arıyor ne kolluk kuvvetlerine haber veriliyor. Burada bizim tek istediğimiz gerçekten adaletin yerini bulması. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Olcay´ın yaşadığı travma, çok farklı. Yeğenimiz, bizim bir kardeşimiz gibi oldu. Ablamızın bize emaneti. Onun varlığıyla, sanki ablam gibi bir destekçimiz oluyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ARTIK CAYDIRICI CEZALAR İSTİYORUZ'

Çiğdem Dönmez´in kız kardeşi Zennure Aksu ise şu şekilde konuştu:

"Hunharca defalarca vurmaya çalışmışlar bir kadına. Benim ablam, 2 çocuk annesi bir kadın. Sadece eviyle, çocuğuyla ilgilenen bir kadındı. Hasta bir oğlu vardı. Yeğenim bütün olaya şahit olarak anlatıyor ama buna rağmen hiçbir şekilde yeğenimin ifadesi kale alınmıyormuş gibi ikisini saldılar ve bu bizi çok üzdü. Yeğenim şu an bizde kalıyor, ben ilgileniyorum. Yeğenim 4 senedir rahatsızdı. Benim rahmetli ablam sürekli İzmir'e götürüyordu. Şimdi ablam yok. Ben ilgilenmeye çalışıyorum. Fizik tedaviye gitmesi gerekiyor, zor durumda kaldı. Buna kimsenin hakkı yoktu. Ablam için adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Benim ablam her şeyden önce bir kadındı ve her gün haberlerde kadın cinayetleri duyuyoruz. Artık son bulmasını istiyoruz. Herkesin başına gelebilir. Artık kadınların ölmesini istemiyoruz. Erkek hükmünden kurtulmak istiyoruz. Artık caydırıcı cezalar istiyoruz. Kadınların erkeklerden korkmak değil de özgürce yaşamalarını istiyoruz."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

