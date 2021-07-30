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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Yazar'dan "Vakalar artıyor" uyarısı

İHA

Kaymakam Yazar'dan "Vakalar artıyor" uyarısı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz aylarda yüksek seyreden koronavirüs vakalarının alınan önlemler, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmaları ve vatandaşların kurallara riayet etmesi ile düştüğünü ifade eden Kaymakam Yazar, vaka sayılarının yeniden geçtiğimiz ay başı itibarıyla 78 kat arttığını ifade etti.
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, koronavirüs pandemisinde vakaların yeniden artışa geçtiği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz ay başı itibarıyla vakaların 78 kat arttığını ifade eden Yazar, " Vatandaşlarımızın maske,mesafe ve temizlik konusunda verdiği destek;sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmaları ile covid pandemisi mücadelesinde galip gelinmiş ve günlük vaka sayıları önemli ölçüde azalmıştır. Aşılama çalışmalarına sizlerin verdiği destek de mücadeleye katkı sağlamış ve İlimiz aşılama konusunda Ülkemizin örnek gösterilecek İllerinden biri olmuştur. Ancak son dönemde vaka sayılarındaki azalmanın ve mücadelenin yorgunluğunun rehavete sebep olduğunu ;maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin ihmal edildiğini özellikle kapalı alanlarda topluca bir arada oturulduğunu üzülerek görmekteyiz. Virüs en küçük ihmali hızla değerlendirmekte ve vaka sayılarımız son günlerde hızla artmaktadır. Vaka sayılarımızın içinde bulunduğumuz ayın başı itibariyle 78 kat artmış olması tedbirlere riayet edilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde bizi daha zor günlerin beklediğinin göstergesi durumundadır. Özellikle düğünler, nikahlar, yaş günleri, taziyeler gibi toplu etkinliklerde ihmaller virüsün hızlı yayılımına sebep olmaktadır. Vaka sayılarının azalması ve pandeminin sona ermesi aşılamanın yaygınlaşması ve tedbirlere uyulması ile mümkündür. Bu nedenle geçmiş dönemlerde gösterdiğiniz özenli ve kararlı duruşu tekrar göstermenizi ;gençlerimizi ve çocuklarımızı da bu konuda uyarmanızı özellikle istirham ediyorum" dedi.

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