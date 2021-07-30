BAÜN Teknokent e-spor panellerine başladı

Bauntek&Espor Eğitimi işbirliği kapsamında; 14 oturumdan oluşacak Eğitim Panelleri’nin 1. Oturumu Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Teknokent ev sahipliğinde, Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir’in yaptığı açılış konuşması ile başladı.



Türkiye’de son zamanlarda gençler arasında büyük ilgi çeken esporun yaygınlaştırılmasını amaçlayan eğitim seminerinde esporun oluşturduğu ekosistem hakkında gençlere doğru yönlendirmeler yapılacak. Eğitim panelleri 26 Ağustos tarihinde son bulacak. Balıkesir Teknokent evsahipliğinde düzenlenen panellere espor konusunda uzman kişiler katılacak.



“Esporu gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Espor eğitim panellerinin açılışında konuşan Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir şunları söyledi

“Günümüzün kavram olarak en fazla dikkat çeken ve kavramın içinde barındırdığı anlamlar itibari ile dijital yerliler ile dijital göçebelerin birbirini anlamakta zorlandığı esporun, toplumun tüm fertleri tarafından anlaşılabilmesi amacı ile Espor Okuryazarlık programları düzenlenmektedir. Okuryazarlık eğitimleri ile hedeflenen amaç kavramın doğru biçimde anlaşılarak, geleceğin meslekleri içerisinde yer alan espor ve esporun oluşturduğu ekosistem hakkında gençlerimize doğru yönlendirmeler yapabilmektir. Bu manada içinde spor geçen espor, ülkemizde üniversite öğrencileri ile bilimsel temelleri olan bir programda buluşuyor. Balıkesir Üniversitesi Teknokent olarak Z kuşağının yakından takip ettiği Esporu gençler ile buluşturmanın gurunu yaşıyoruz.



“Son 10 senedir espor büyüme trendi içerisine girdi”

Espor, günümüz dünyasında son 10 senedir hızlı bir büyüme trendi içerisine girmiştir. Ülkemizde de özellikle son 5 yılda ciddi gelişmeler göstermiştir. 2018 yılında Türkiye Espor Federasyonu’ nun kurulması ile kamusal düzenlemeler ile esporun alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır. Espor, ülkemizde üniversitelerin sağladığı altyapılar ile büyüme trendine girmiştir. Ülkemizde çok sayıda üniversite bünyesinde espor kulüpleri bulunmaktadır. Ve kariyer açısından gençlere farklı bakış açıları sağlamaktadır. Bilimsel temellerinin de atıldığı espor, ülkemizde sınırlı sayıda da olsa akademisyenler tarafından multidisipliner bir yaklaşım ile ele alınmaktadır. Her geçen gün daha hızlı büyüyeceğine inandığımız esporun, bu tür bilimsel temelleri olan programlar ile buluşması esporun, akademik gelişiminde önem arz etmektedir.Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi Rektörü Değerli Hocamız Prof. Dr. İlter Kuş’a, iş birliği içerisinde olduğumuz Espor Eğitim Ekibine ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Teknokent olarak bu online seminerlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

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