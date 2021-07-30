İvrindi'de 100 dönüm anız yandı

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Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Korucu kırsalında çıkan anız yangınında 100 dönüm anız yandı.

Edinilen bilgiye göre, İvrindi'nin Korucu mahallesi ovasında meydana gelen arazi yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 İtfaiye Aracı 8 personel ve 1 Orman Arasözü, kırsal mahalle tankerleri ve İvrindi Belediyesi arasözleri ve iş makinaları ile müdahale edilerek yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm anız yanarak zarar gördü.

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