Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce´de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)

BAKAN VARANK, FABRİKALARI ZİYARET ETTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik´in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı´nda sanayicilerle bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Bakan Varank, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin´in öncülüğünde hayata geçirilen ve kadınların iş hayatında daha aktif rol oynamasına yönelik SOGEP projesi olan meyve kurutma tesisini gezdi. Burada Bakan Varank´a bilgiler veren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 5 kişi ile başlattıkları çalışma kapasitesini 50 kişiye çıkartma hedefinde olduklarını söyledi. Bakan Varank, Bozüyük ilçesinde ilaç, döküm ve seramik fabrikalarını ziyaret ederek Bilecik´ten ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Cafer ELMAS
2021-07-30 22:45:48
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