Ayvalık’ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Altınnal Sitesi’nin önünde, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E87 karayolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. İki aracın aynı yönde seyri sırasında gerçekleşen kazada, aynı yönden gelen diğer 3 otomobil de bu iki araca çarptı. Zincirleme kazada can kaybı olmazken, araçların içinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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